سُلف لمتقاعدي (الضمان) لأبناء غزة والضفة الغربية

وطنا اليوم-عمان:تدرس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منح سلف لمتقاعديها من أبناء غزة والضفة الغربية أسوة بالأردنيين، بحسب مديرها حازم رحاحلة.

وقال رحاحلة ان المؤسسة تمنح سلفاً لمتقاعديها الأردنيين منذ عام 2016، وستبدأ بمنح متقاعديها من أبناء غزة والضفة الغربية بموجب قرار سيصدر بهذا الشأن.

وخصصت المؤسسة مبالغ لتمويل سلف شخصية ولغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وتشمل السلف الارامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين، وستدارر عملية السلف من قبل المؤسسة ومن خلال ادارة التقاعد مباشرة دون وساطة أي جهات آخرى، لغايات التسهيل على المتقاعدين.

وتصل السلف إلى 10 أضعاف الراتب التقاعدي المحول للبنك وبسقف أعلى 10 آلاف دينار، بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـ 2000 دينار، وبحيث تصل مدة تقسيط السلف إلى 60 شهرا كحد أقصى، وأن لا يتجاوز سن التقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد 70 سنة، مشيراً إلى أن هذه السلف مخصصة فقط للمتقاعدين الأردنيين.

والحصل على السلفة متاح لأصحاب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وراتب التقاعد المبكر الفعال أو راتب التقاعد المبكر الذي عاد للعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لاحكام القانون، وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائر أو راتب اعتلال العجز الجزي الطبيعي أو الاصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفي.

وشروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال والتي تتمثل بإحضار التزامات صاحب راتب للتقاعد أو الأرملة من البنك المحول له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس، وكذلك يجب أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30 بالمئة من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم الالتزامات واقتطاع السلفة،

بالاضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقاً للأقسات المترتب على كل منهم ويشترك احضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة ورخصة سارية المفعول للمنشأة الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.

ويجوز للمتقاعد او الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك، حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقداً يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة

عليه، وأنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة نبفس الوقت، ويشترط سداد السلفة الفعالة في حال طلب سلفة جديد.