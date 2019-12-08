الرئيسية | محليات الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم امانة عمان ناصر الرحامنة ان الامانة أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة وقصوى امطار اعتبارا من عصر اليوم الخميس وفق النشرات الصادرة عن دائرة الارصاد والتي يتوقع أن تكون غزيرة ببعض المناطق.

واضاف الرحامنة ان الامانة وزعت آلياتها لتكون جاهزة من خلال فرقها الآلية حسب البؤر التي تعتبرها ساخنة . ودعت المواطنين في حال رصد اية ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22.

واوضح ان الامانة تتابع من خلال دوائرها المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الامانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية واليات وورش فنية .

واهابت الامانة بالمواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه .

كما طلبت تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع ، وعلى التجار أخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

ودعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها التي تتسبب بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

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