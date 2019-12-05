أمطار رعدية وغزيرة قادمة للأردن

وطنا اليوم-عمان|:بدأ بعد ساعات عصر الخميس، تأثير المنخفض الجوي على مختلف مناطق المملكة في الشمال والوسط والجنوب.

ويبقى الطقس، مساء الخميس، بارداً وغائماً خاصة في شمال ووسط المملكة، ويُتوقع هُطول الأمطارعلى فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون هذه الأمطار رعدية وغزيرة أحياناً وقد تُصحب بتساقُط البَرَد محليّاً.

ويحتمل تدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرقات المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وحذر موقع طقس العرب من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية بسبب غزارة الأمطار أحياناً.

كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرقات المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وفي السياق، تندفع سحب ماطرة رعدية باتجاه المنطقة الشمالية من المملكة وتشمل الأغوار الشمالية ولواء الكورة ولواء طيبة ولواء الوسطية ولواء بني كنانة وإربد، حيث ستعمل على هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار وتنبيه من تشكل السيول بعد عصر الخميس.