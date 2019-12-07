وطنا نيوز -"صفر" .. مخصصات مشاريع الصخر الزيتي بموازنة 2020

وطنا اليوم-عمان:قررت الحكومة عدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي في مشروع الموازنة الجديدة 2020 ، بالرغم أن الأردن غني جداً بهذا المنتج.

وخصصت الحكومة في مشروع الموازنة العامةمبلغ مُقدر بـ 4 ملايين دينار لإستبدال وحدات إنارة الشوارع في بلديات ومخيمات الأردن كافة، وذلك ضمن مخصصات برنامج تطوير قطاع الطاقة التابع لوزراة الطاقة الثورة المعدنية.

وبينت أرقام المخصصات، أنه تم رصد مبلغ مقدر بـ مليوني دينار لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية، عبر مشروع فلس الريف، كما تم تخصيص 50 ألف دينار لتأسيس صندوق كفاءة الطاقة.

وقررت الحكومة ان ترصد 50 ألف دينار لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، و100 ألف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمؤسسات، فيما خصصت 50 ألف دينار لكل من بنود تحديث مرصد الزلازل، مسوحات زلزالية وجيولوجية، والتنقيب عن الثروات المعدنية.

واكتفت برصد 50 الف دينار لمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية، فيما خصصت 3 مليون دينار لمشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية.

وبلغ مجموع القيمة المالية المقدرة لتنفيذ كل مشاريع برنامج تطوير قطاع الطاقة ( 44.100.00) دينار.

وكانت قد قدّرت الحكومة النفقات العامة في مشروع موازنة العام المقبل، بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.