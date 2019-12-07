وطنا نيوز -"صفر" .. مخصصات مشاريع الصخر الزيتي بموازنة 2020

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"صفر" .. مخصصات مشاريع الصخر الزيتي بموازنة 2020
وطنا اليوم-عمان:قررت الحكومة عدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي في مشروع الموازنة الجديدة 2020 ، بالرغم أن الأردن غني جداً بهذا المنتج.
وقررت الحكومة ان ترصد 50 ألف دينار لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، و100 ألف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمؤسسات، فيما خصصت 50 ألف دينار لكل من بنود تحديث مرصد الزلازل، مسوحات زلزالية وجيولوجية، والتنقيب عن الثروات المعدنية.
واكتفت برصد 50 الف دينار لمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية، فيما خصصت 3 مليون دينار لمشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية.
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