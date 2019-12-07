الرئيسية | محليات إرشادات الدفاع المدني في التعامل مع المنخفض

وطنا اليوم-عمان:دعت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.

الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.

عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية.

عدم المجازفة باستخدام المركبات لمسافات طويلة في حال هطول الأمطار بغزارة.

الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية.

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.

الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.

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