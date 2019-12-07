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مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 ديناراَ
وطنا اليوم-عمان:تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية ثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، حيث بلغ عدد النواب الموقعين عليها 119.
وفيما يلي نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع : “المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور”
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دولة الرئيس..
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا” للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد 119 زميلا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية:
أولا: ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن 280 دينارا.
ثانيا: أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن.
ثالثا: دعم حكومي للقطاعات الصناعية وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافده وذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
رابعا: شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (24) للعام 2019.
خامسا: دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية.
دولة رئيس الوزراء
دولة الرئيس،،
ختاما ،، إن مجلس النواب ومن منطلق دوره الرقابي و التشريعي، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب وازدياد نسب الفقر في المجتمع ومعدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية،، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم “بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف والتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.”
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،
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