الرئيسية | محليات 9 إصابات جديدة بانفلونزا الخنازير

وطنا اليوم-عمان:كشف مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتورعدنان اسحاق تسجيل 9 اصابات جديدة بانفلونزا الخنازي H1N1/ امس وجميعها تلقت العلاج ولم يتم ادخال اي منها الى المستشفيات.

وطالب اسحاق اتباع الاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بامراض الشتاء جميعها ومنها الانفلونزا. الى ذلك تماثل 50 مصابا للشفاء وغادروا الى بيوتهم.

وعممت وزارة الصحة على كافة مديريات ومستشفيات الوزارة ايلاء المراجعين الذين تظهر عليهم علامات الاصابة او الاشتباه باعراض الانفلونزا العناية الضرورية وابلاغ مركز الوزارة في حال ثبوت الاصابة بهذا النوع من الفيروس.

وتشير الوزارة ان مرض «الانفلونزا» يترافق مع ارتفاع في الحرارة الجسم وآلام الحلق والزكام والصداع والإعياء العام للجسم وهذه الاعراض من أكثر الأمراض شيوعا في فصل الشتاء.

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