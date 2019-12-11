الرئيسية | محليات الملك لـ نواب: متفائل بالمرحلة القادمة

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء مجموعة من النواب من ممثلي المخيمات الفلسطينية في المملكة وكتلة فلسطين النيابية.

وقال النائب عمر قراقيش إن جلالة الملك أكد في اللقاء على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

كما أكد جلالته على ثقته بالاجهزة الأمنية والقوات المسلحة - الجيش العربي، وقدرتها على حماية الأردن من أي تهديد، مشيرا الى أنه لا يوجد خطر على الدولة.

واضاف قراقيش، أن جلالة الملك عبدالله قال إن ابناء المخيمات جزء رئيسي من تركيبة الوطن، داعيا الى التكاتف لتطوير العمل والبناء.

وبين قراقيش أن اللقاء لم ينحصر بالقضية الفلسطينية بل تناول اخر التطورات على الساحة العربية، كما تناول الشأن الاقتصادي على المستوى المحلي.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتأمين حياة كريمة لهم، بحسب النائب قراقيش.

وقال إن جلالة الملك متفائل بالمرحلة القادمة، مشيرا الى أن مؤشرات ايجابية قادمة، ومبشرا بوضع اقتصادي افضل.

واشار قراقيش الى ان تفاؤل الملك مبني على الظروف الاقليمية المحيطة والتي باتت تخفف على الأردن، مؤكدا أن الهم الأول لدى جلالته هو المواطن وتحسين وضعه.

وبحسب قراقيش حضر اللقاء الى جانبه الناواب: خليل عطية، وسعود ابومحفوظ، ومحمد الظهراوي، وصي الدميسي واندريه الحواري، ومصطفى ياغي، ويحيى السعود.

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