دفعة تعيينات جديدة للوظائف القيادية الشاغرة

وطنا اليوم-عمان:أصدر مجلس الوزراء ، الاربعاء، دفعة جديدة من التعيينات على الوظائق القيادية، لعدد من المؤسسات الحكومية.

وجاءت هذه التعيينات كالاتي:

- تعيين عبير بركات الزهير مديراً عامّاً لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بعد حصولها على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

واستند التعيين لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقية والكفاءة كمعيار رئيس لإشغالها.

- تعيين الدكتور طارق عريقات والدكتور عمر الجازي عضوين في مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكوميّة.

- تعيين الدكتور محمد علي الخلايلة عضواً في مجلس التعليم العالي.