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دفعة تعيينات جديدة للوظائف القيادية الشاغرة
وطنا اليوم-عمان:أصدر مجلس الوزراء ، الاربعاء، دفعة جديدة من التعيينات على الوظائق القيادية، لعدد من المؤسسات الحكومية.
وجاءت هذه التعيينات كالاتي:
- تعيين عبير بركات الزهير مديراً عامّاً لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بعد حصولها على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.
- تعيين الدكتور طارق عريقات والدكتور عمر الجازي عضوين في مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكوميّة.
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