الرئيسية | محليات صحة الزرقاء تغلق محلي كوفي شوب وتنذر 21 محلا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء،الاربعاء، اغلاقها محلين للكوفي شوب وانذار 21 محلا آخرا خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية الدورية خلال الثلاثين يوما الماضية .

وبين مدير مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان أن الكوادر الصحية كثفت من جولاتها وزياراتها الرقابية للكشف على محلات بيع مستلزمات التدخين ،حيث تم إنذار محلين ، فيما تم إجراء الكشوفات على البقالات التي تبيع "السجائر الفرط " وتم إنذار بقالة ومخالفة بقالة أخرى .

واضاف الحسبان انه تم إغلاق محطتين لتحلية مياه الشرب ومخالفة أربع محطات وإنذار و85 محطة أخرى ، بسبب عدم تقيدها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة ، مثلما تم إغلاق بئر مياه واحد وإنذار 12 بئراً ومخالفة بئرين آخرين .

وأشار الدكتور الحسبان إلى ان الكوادر الصحية قامت بالكشف على 12 صالون تجميل ، حيث أنذرت أربعة صالونات ، فيما تم الكشف على ثماني صالات أفراح وإنذار 5 منها بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية اللازمة .

وفي مجال السلامة المهنية، لفت الدكتور الحسبان الى أن الكوادر الصحية قامت بزيارة 67 مصنعا ، حيث أنذرت 28 مصنعا وقامت بمخالفة ستة مصانع أخرى فيما تم الكشف على ست عيادات طبية وإنذار عيادتين منها ، لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة وفق قانون الصحة العامة ، منوها أن الكوادر الصحية تقوم بزيارة المخابز للتحري عن مادة اليود في الملح المستخدم وقياس نسبة فائض الكلورين في المياه المستخدمة .

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