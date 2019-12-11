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وزير الشؤون الإسلامية يصل الأردن ليترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في دورته الثانية عشرة
وطنا اليوم-وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الى العاصمة الأردنية عمّان اليوم، ليترأس اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس، والتي ستقام غدا الخميس، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمطار الملكة علياء الدولي ، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة ، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق، واعضاء السفارة.
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