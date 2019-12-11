القمل يغزو رؤوس طلبة المدارس الحكومية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:تتداول ناشطون عبر مواقع التواصل معلومات حول انتشار القمل في بعض المدارس الحكومية بالأردن.
وردا على ذلك قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية التعليم وليد الجلاد : إن وزارة التربية لم تردها اي ملاحظات من قبل الأهالي او شكاوي، سوى بعض استفسارات من وسائل الاعلام حول الموضوع.
واكد الجلاد حرص وزارة التربية على سلامة الطلبة، مشيرا الى إن الوزارة ستاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وانها ستتواصل مع وزارة الصحة للتباحث بهذا الشأن.
وشدد الجلاد على اهمية مكافحة الافة في حال ثبت فعليا انتشارها بالمدارس الحكومية، مضيفا أن الوزارة ستنسق مع مديريات التربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت انتشار القمل بالمدارس الحكومية.