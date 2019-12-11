الرئيسية | محليات عيادات الاطفال التابعة لمركز الملك سلمان تعالج اكثر من (5.5) الف طفل سوري في "الزعتري" خلال شهر سبتمبر

وطنا اليوم-عمان:قدمت عيادات الاطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري الرعاية الطبية الشاملة للاطفال من ابناء الاشقاء السوريين حيث بلغ إجمالي الذين تلقوا العلاج والمراجعين خلال شهر سبتمبرمن العام 2019م (5644) مستفيدًا. واشار الدكتور بدر السمحان أن عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تعد واحدة من أهم الجهات الصحية التي تهتم بخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مع بداية الأزمة السورية. ولفت السمحان إلى أن العيادات تلقى اقبالا من المرضى اللاجئين في المخيم، عازيا ذلك للثقة بالخدمات المقدمة من قبل العيادات وما توفره لهم من ادوية ومستلزمات طبية ذات جودة عالية.





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