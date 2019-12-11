وزير العمل يقدم قصص نجاح لشباب أردنيين تجاوزا البطالة عبر التدريب

وطنا اليوم-قدم وزير العمل نضال البطاينة اليوم الأربعاء قصص نجاح لشباب أردنيين من مختلف محافظات المملكة نجحوا عبر التدريب والتأهيل في مؤسسة التدريب المهني في تجاوز البطالة منهم ذوو احتياجات خاصة .

وقال البطاينة خلال حفل اطلاق الحملة الإعلامية في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال تحت شعار " مهنتك بيدك " أن هؤلاء الشباب انموذج حي على قدرات وطاقات الشباب واضاف أن تحولا صعبا وجذريا حول العالم يجري لبناء قواعد اقتصادية متينة وقوية أساسها تطوير المهارات والتقنيات وفق رؤى تدريبية وطنية مشتركة لبناء قاعدة اقتصاد وطني متكامل مهاريا وتقنيا واكاديميا .

وبين البطاينة أن الحملة الإعلامية المتخصصة تحت هذا الشعار" مهنتك بيدك " و التي أطلقتها مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع السفارة البريطانية في الاردن جزء من استراتيجية التقنيات المهارية التي هي مستقبل الاردن في توظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية ، والتي جاءت الهيئة المختصة بتطوير المهارات التقنية التي يشكل ممثلوا القطاع الخاص غالبية أعضاءها استشرافا للرؤية القيادية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تأهيل وتدريب الشباب الأردني إضافة إلى هدفها الاستراتيجي في تحويل المورد البشري الأردني الهائل إلى قوة بشرية عصرية مبدعة مبتكره وريادية ومبادرة .

وأوضح البطاينة أن قوة التسارع العالمي في التغيير تستدعي توجهنا في الاردن إلى مواكبة هذا التطور عبر بناء شراكات وطنية شاملة للوصول إلى الطموحات المرجوة في هذا المجال .

واعتبر البطاينة مؤسسة التدريب المهني الأردنية ذراعا تدريبيا مؤهلا الى جانب الاذرع التمويلية والتنموية في وزارة العمل على احداث الفارق وقيادة المجتمع والشباب نحو نظرة ثقافية منتجة وفاعلة معنية بالانتاج والتقنية والريادة عبر تعاون مفتوح مع منظمات مختصة محلية ودورية تقدم الدعم والمساندة في إدارة مشروع التحول الوطني نحو اقتصاد معتمد كليا على المهارات .

وشدد البطاينة على دور الإعلام المعاصر في الانتقال بالموقف من الحالة العامة إلى دور متخصص إعلاميا وتنمويا في كسب التأييد واطلاع الرأي العام على أهمية التوجه المستمر نحو التوظيف الأمثل لطاقات الشباب وقدراتهم نحو استراتيجية وطنية تضمن حلحلة مشكلة البطالة والحد من نسب الفقر بين الشباب خاصة أن المجتمع الأردني يعيش فرصة سكانية بنسبة شباب تبلغ 70 بالمئة من السكان .

واشار البطاينة بحضور شبابي كبير أن الاعتماد على النفس وتطوير الذات وبناء القدرات هو الأساس في هذه المرحلة التي يشكل الركود الذهني وفقدان روح المبادرة والاعتمادية المباشرة على توجهات تقليدية عقبة رئيسية في طريق التحول وشجع وزير العمل في كلمته على التحلي بالشجاعة وولوج قطاعات العمل عبر بوابة المهارات التقنية الحديثة بالاعتماد على روح العزيمة التي يتحلى بها الشباب الأردني .

وعزز البطاينة حديثة بامثلة حية أمام الحضور اعتبرها الجميع قدرات معبرة عن واقع الشباب الأردني ودورهم الريادي في تحدي كافة العقبات والتحديات ، ولفت إلى أن ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني وإيمانه بقدرات الشباب كبيره وتشكل مصدر إلهام لنا جميعا في التحلي بشجاعة تجاوز التقليدية والروتين إلى مراحل الابداع في التشخيص والحل للوصول إلى حالة الفخر بالمهنة والعمل والتدريب والتي يجسدها اليوم شابين وثلاث فتيات نجحوا في تغيير واقعهم وهم ايناس جبور وولاء شحاحده وفوزيه الطمياني، شافي معايطه وفرج خطيب .

وقدم مدير التدريب المهني المهندس زياد عبيدات شرحا مفصلا عن دور المؤسسة وبرامجها وطبيعة المهن التي تنفذها تدريبيا وانتشارها على مساحة المملكة بما يوفر بيئة تدريب متطوره في كافة المحافظات ، وبين عبيدات أن المؤسسة وبالتعاون مع الشركاء تسعى إلى توفير تدريب وفق آليات تكامل مع كافة قطاعات المجتمع .

الدكتور أيمن مقابله مدير عام أكاديمية لومينوس التدريبية اعتبر التعاون المستمر بين وزارة العمل بدأ يأخذ منحى عميق من خلال تحويل النظرة من سياسة الانتظار للعمل والوظيفة باتجاه تهيئة الشباب واعدادهم مهاريا وتقنيا نحو الفرص القابلة لنمو الاقتصادي والتوسع الصناعي

باسم مرجي المدير التنفيذي في شركة عزت مرجي المختصة بالتكييف والتبريد قال إن اكبر تحديات القطاع الخاص هي الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة في أعمال تخصصية والحاجة إلى الأعمال التخصصية ضرورة وطنية ، وأشاد مرجي بجهود وزارة العمل ورؤى وزيرها البطاينة في التوجه الجريء والمباشر لمعالجة هذا التحدي عبر استراتيجية تطوير المهارات التقنية ، وهو تغيير ينطلق من ضرورة التغيير الثقافي اولا وصولا إلى مهنة منتجة مدرة لدخل وتضمن مستوى معيشي متطور نظرا للعلاقة العضوية بين المهارة ومستوى الدخل ، لافتا إلى أن القطاع العام مثقل بحمل وظيفي كبير ، يستدعي توجيه الطاقات نحو القطاع الخاص .

وحضر عرض قصص النجاح السفير البريطاني وممثلون عن كافة المؤسسات الحكومية والخاصة