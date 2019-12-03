جهود حكومية بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية للإرتقاء بحقوق الرعاية المقدمة للحيوانات العاملة في البترا

وطنا اليوم-عمان:تنطلق في العاشرة من صباح يوم غد الخميس في البترا، جلسة عمل تشاركية خاصة بإدارة وتنظيم الحيوانات العاملة داخل مدينة البترا الأثرية.

وتهدف الجلسة التي تنظمها سلطة إقليم البترا وتضم عدداً من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية التي تُعنى بالرفق بالحيوان والقطاع السياحي في البترا، إلى مناقشة الواقع والتحديات ووضع خطط عمل مشتركة لتحسين واقعها وتنظيم عمل الحيوانات في محمية البترا الأثرية.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أكد على الأهمية التي تنطوي عليها هذه الجلسة، والتي من المتوقع أن تخرج بعدد من القرارات الهامة للإرتقاء بواقع الحيوانات العاملة في البترا بمشاركة كافة الجهات الرسمية والمحلية في البترا بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات التي تهتم في هذا المجال.

وبحسب الفرجات ستخرج الجلسة أيضاً بصيغة نهائية متفق عليها على تحديد مسؤوليات وواجبات كل جهة مع صياغة خطة عمل واقعية قابلة للتطبيق تبين الدور الخاص تجاه الحيوانات العاملة من قبل كل جهة مع الأخذ بآراء المجتمعات المحلية في هذا الخصوص.

وسيشارك في الورشة عدد من المنظمات الدولية أبرزها جمعية سبانا للرفق بالحيوان، ومنظمة بيتا لحقوق الحيوان، ومنظمة فور بوز ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ووزارة الزراعة الأردنية ووزارة السياحة وعدد من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى جمعية أصحاب الرواحل، والقطاع السياحي في البترا.