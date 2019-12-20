نتيجة متوقعة .. أغلبية الأردنيين غير راضين عن الزيادة

وطنا اليوم-عمان:عبر غالبة الأردنيين عن عدم رضاهم على الزيادة التي أقرت الحكومة مؤخراً للموظفين والمتقاعدين، وفق استطلاع غير علمي.

وشارك أكثر من 5 ألاف مواطن بالاستطلاع الذي حمل اسم " لموظفي القطاع العام العاملين والمتقاعدين... هل أنت راض عن زيادة راتبك؟" قال 69% من المشاركين على الاستطلاع على موقع التدوينات القصيرة تويتر إنهم غير راضون عن الزيادة، فيما عبر 31% من المشاركين عن رضاهم على الزيادة التي ستبدأ مطلع عام 2020.

أما على موقع "فيس بوك" فعبر 82% من المشاركين عن عدم رضاهم عن الزيادة، فيما رحب 18% بالزيادة المنوي منحها للموظفين والمتقاعدين.

وأعلنت الحكومة عن الزيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وتتراوح الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام بين 15-20 بالمائة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.

وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد.

أما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين: المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.

فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا، فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.

وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.