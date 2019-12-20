الرئيسية | محليات الاتصالات تُحذر الأردنيين من خطر تطبيقات VPN

وطنا اليوم-عمان:حذرت هيئة تنظيم الاتصالات، الأردنيين، من خطر "تطبيقات VPN"، والتي يلجأ لها الكثير من المستخدمين لما توفره من مميزات وإمكانيات، والتي تسمح بتجاوز القيود في إستخدام الإنترنت ، وبعض التطبيقات المحظورة.

وقالت الهيئة في تحذير لها: " إن استخدام تطبيقات VPN، قد يعرض بياناتك الشخصية للخطر، ومن ذلك تحديد موقعك الجغرافي ، وكشف هويتك ومعلوماتك الشخصية، وجهات الاتصال وامكانية استخدام هذه المعلومات في طرق غير مشروعة".

وأكدت الهيئة من أن تطبيقات VPN يؤدي الى بطئ شديد في اتصالات الهواتف وفي خدمات الانترنت بالاضافة الى استهلاكها كميات كبيرة من بيانات الانترنت.

يشار الى أن تطبيقات VPN انتشرت في الأشهر القليلة الماضية بين المستخدمين في الأردن، خاصة بعد حظر بعض الألعاب في الأردن، مثل لعبة بابجي والحوت الأزرق وغيرها من الألعاب.

وبتحمل تطبيقات VPN ، يتمكن المستخدمون من تجاوز هذا الحظر وتحميل مثل هذه الالعاب.

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