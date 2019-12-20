الملك يعود إلى أرض الوطن

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وطنا اليوم-عمان:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، بعد زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان.

وكان قد اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مباحثاتهما في باكو الثلاثاء، على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعات الدفاعية وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى البناء على الاتفاقيات المبرمة بينهما. وخلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عقدت في قصر زوغولبا، وحضرها كبار المسؤولين في البلدين، تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين الأردن وأذربيجان، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور بينهما، إزاء مختلف القضايا، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

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