الرئيسية | محليات غضب من فيديو لقتل كلاب مسالمة من قبل بلدية جرش

وطنا اليوم-عمان:تفاجأ المجتمع الاردني من نشر احدى صفحات التواصل الاجتماعي في جرش، لفيديو تم منتجته و اخراجه فنيا حيث يقوم فيه قناص البلدية بقتل كلاب اليفه و تركها تتعذب لمده دقائق قبل موتها مع استخدام التكنولوجيا الفنية لاظهار عذاب هذه الحيوانات.

و علق الناشطون والاطباء البيطريون بشكل واسع يستنكرون فيه قيام البلدية بتصوير فيديو و نشره على صفحات التواصل الاجتماعي يحوي مشاهد قتل و تعذيب حيوانات بما يتنافى مع ثوابت المجتمع الاردني و الفتوى الدينية التي تقضي عدم التعرض للكلاب المسالمة و تنفيذ الموت الرحيم كحل اخير للكلاب الشرسة و عدم تعذيبها.

البلدية التي تعتبر مسؤولة عن منطقة سياحية في الاردن شوهت صورة الاردن - التي تعمل بكل اطرافها لحل مشكلة الكلاب الضالة و نشر ثقافة رحمة الحيوان - ولم تطلب مساعدة اصحاب الخبرات او رأي الافتاء بل قررت قتل حيوانات اليفه و استفزاز المجتمع.

بدورها تؤكد احدى الشركات المحلية لرعاية الحيوان ان حل مشكلة الكلاب الضالة يأتي مع برنامج التعقيم و التطعيم لكلاب اليفه و توطينها في المنطقة لتمنع دخول كلاب شرسة و ان اخلاء المنطقة بالقنص و التسميم سيسمح بحضور كلاب اكثر شراسة و تفاقم المشكلة.

* تعتذر عن نشر الفيديو لقساوته

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