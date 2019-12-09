عيادات مركز الملك سلمان تقدم (978) مطعوم ولقاح للاطفال السوريين خلال شهر نوفمبر في مخيم الزعتري

وطنا اليوم-تعاملت وحدة المطاعيم واللقاحات التابعةلعيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري مع (431) طفل سوري قدمت لهم (978) مطعوم خلالشهر نوفمبر من العام 2019م حيث يأتي هذا العمل ضمن البرامج الفاعلة التي يطلقها المركز ضمن المحور الطبي الوقائي.

واشارت نوفه العظامات الى ان هذا العمل الاغاثي الطبي يهدف الى منح الاشقاء السوريين خاصة الأطفال منهم اللقاحات اللازمة ضد الامراض التي تنتشر عادة في بيئة المخيمات ، وإكسابهم المناعة اللازمة ضد (الحصبة و الجدري المائي و السل و الكزاز) وغيرها من الامراض السارية و المعدية الاخرى، موضحة أن إعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية, ضمن برنامج اللقاحات في الدولة المضيفة.

وأضافت العظامات ان تقديم الرعاية الصحية للشقيق السوري تعتبر من اهم الأولويات والاهداف لدى عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وذلك لما لهذا الجانب من اهمية وضرورة في حياة الشقيق السوري وأسرته ،وهو ما يؤكد عليه المسئولين في المركز بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لتحسين الجوانب الصحية للاشقاءالسوريين في مناطق اللجوء.