تعيين وائل العرموطي مراقباً عاماً للشركات

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وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء، الاثنين، تعيين وائل علي العرموطي مراقباً عاماً للشركات.

وتقرر تعيين العرموطي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الاثنين ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وعين العرموطي مراقباً عاماً للشركات، بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين للوظيفة الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.

واستند التعيين في هذه الوظيفة وفقا لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.

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