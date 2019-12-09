الرئيسية | محليات متقاعدو الكرك العسكريين يزورون منطقة الباقورة

وطنا اليوم-عمان:تعزيزا منا كمتقاعدين عسكريين لانجازاتنا الوطنية تم اليوم وبرفقة نخبة من متقاعدي محافظة الكرك من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بزيارة إلى منطقة الباقورة المستعادة وقد لمسنا خلال الزبارة الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة من خلال الإيجاز العسكري الذي تم تقديمه لنا من قبل كتيبة حرس الحدود التاسعة مما زادنا فخرا واعتزازا بهذا المنجز الوطني والقرار التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه. وستبقى دوما كمتقاعدين عسكريين على العهد والوعد قابضين على جمر محبة الوطن وقائد الوطن. حفظ آلله قيادتنا الهاشمية المظفرة وقواتنا المسلحة و اجهزتنا الأمنية من كل مكروه.













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