الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد

وطنا اليوم-عمان:اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد

09/12/2019

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة (توجيهي راسب فأعلى ) وعلى حساب مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكيه وبشروط معينة .

2. على الراغبين بالتسجيل مركز التدريب في مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصه الملكيه / ياجوز وحسب البرنامج التالي :

3. الشروط العامة للتجنيد .



أ. أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يزيد العمر عن (24) عام لغاية تاريخ 1/1/2020 .

ج. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .

د. أن لا يقل الطول عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن .

هـ. أن لا يقل المستوى الثقافي عن (توجيهي راسب فأعلى )

وان يجيد القراءه والكتابه بمستوى جيد .

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح .

ح. أن يجتاز فحص اللياقه البدنيه الاولى .

ط. ان تتوفر لديه الرغبه في الخدمة في القوات الخاصة وبموجب تعهد خطي يثبت ذلك .

ي. في حال فصل المجند من التدريب التأسيسي للقوات الخاصة يتم تسريحة من الخدمة العسكرية ولا يتم تحويله الى اي صنف اخر .

ك. المقابلات الشخصيه ( حسب المحافظات ) وحسب مواليد الاب .

4. الوثائق المطلوبة .

أ . نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات ومدارس الثقافة العسكرية .

ب. الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة عنها .

جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن اخر مؤهل علمي حاصل عليه مصدق.

د. صورة شخصية حديثة عدد (4) .

هـ. شهادة ولادة أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها .

و. دفتر العائلة صفحة الوالد وصورة مصدقة عنه أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنه.

ز. دفتر خدمة العلم مؤجل .

حـ. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين .