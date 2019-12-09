الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد

وطنا اليوم-عمان:اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد
09/12/2019
1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة (توجيهي راسب فأعلى ) وعلى حساب مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكيه وبشروط معينة .
2. على الراغبين بالتسجيل مركز التدريب في مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصه الملكيه / ياجوز وحسب البرنامج التالي :
3. الشروط العامة للتجنيد .
أ. أن يكون أردني الجنسية .
ب. أن لا يزيد العمر عن (24) عام لغاية تاريخ 1/1/2020 .
ج. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .
د. أن لا يقل الطول عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن .
هـ. أن لا يقل المستوى الثقافي عن (توجيهي راسب فأعلى )
وان يجيد القراءه والكتابه بمستوى جيد .
و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.
ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح .
ح. أن يجتاز فحص اللياقه البدنيه الاولى .
ط. ان تتوفر لديه الرغبه في الخدمة في القوات الخاصة وبموجب تعهد خطي يثبت ذلك .
ي. في حال فصل المجند من التدريب التأسيسي للقوات الخاصة يتم تسريحة من الخدمة العسكرية ولا يتم تحويله الى اي صنف اخر .
ك. المقابلات الشخصيه ( حسب المحافظات ) وحسب مواليد الاب .
4. الوثائق المطلوبة .
أ . نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات ومدارس الثقافة العسكرية .
ب. الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة عنها .
جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن اخر مؤهل علمي حاصل عليه مصدق.
د. صورة شخصية حديثة عدد (4) .
هـ. شهادة ولادة أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها .
و. دفتر العائلة صفحة الوالد وصورة مصدقة عنه أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنه.
ز. دفتر خدمة العلم مؤجل .
حـ. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين .