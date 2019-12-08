الرئيسية | محليات نقابة الالبسة: تنزيلات التجار حقيقية وغير وهمية

وطنا اليوم-عمان:اكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية ان التنزيلات التي يجريها تجار القطاع حقيقية وغير وهمية واسهمت بزيادة الاقبال على شراء الالبسة والاحذية، رافضة اية اتهامات تشكك في مصداقيتها.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن واقع السوق كان يعاني قبل التنزيلات من فترة ركود كبيرة وتراجع بالمبيعات"، مبينة ان التنزيلات التي اعلنها التجار حقيقية وحسنت الحركة التجارية وزادت من اقبال المواطنين على الشراء.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد اكدت في بيان اصدرته امس انها تلقت شكاوى حول وهمية بعض التنزيلات والعروض التي تقدمها بعض القطاعات التجارية المختلفة من خلال اتباعها طرق مخالفة للقوانين من جهة وتجاهلها حق المستهلك بالمعرفة من جهة أخرى.

وبينت النقابة أن التاجر حريص على مصداقيته أمام زبائنه واستمرار تجارته فيما يختص البضائع المعروضة وأسعارها الحقيقية وأثناء التنزيلات، مشددة على ضرورة عدم تعميم الحالات الفردية عند وقوعها على غالبية التجار.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر