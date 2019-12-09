الحكومة تدعم 200 ألف مواطن بـ 6 ملايين دينار

وطنا اليوم-عمان:حققت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مجموعة من الانجازات في مجال حقوق الانسان فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء، ومساكن الأسر الفقيرة، ومشاريع الأسر المنتجة، وعدالة الأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ونفذت الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية حسب تقرير اصدرته الحكومة الاثنين، حول انجازات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في مجال حقوق الانسان للعام الحالي، مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2365 مليون يورو، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 من قبل مجلس الوزراء، حيث نفذ على ثلاثة محاور، الأول محور فرصة "العمل اللائق والضمان الاجتماعي" وتم توفير 527 فرصة عمل عبر دعم 547 جمعية لتنمية المجتمعات المحلية بكلفة إجمالية بلغت 170ر1 مليون دينار لإنشاء صناديق ائتمان محلي وإقامة مشاريع إنتاجية، فيما ضم المحور الثاني محور كرامة "المساعدات الاجتماعية" حيث قام صندوق المعونة الوطنية بتقديم الدفعة الأولى من مساعدات الدعم التكميلي لحوالي 25 أسرة على ان يتم تحويل الدفعة الثانية للمستحقين مع نهاية هذا العام، بالإضافة الى تخصيص معونات مالية متكررة لحوالي 10 آلاف اسرة جديدة، وتقديم معونات طارئة لحوالي 20 الف اسرة.

أما المحور الثالث فضم تمكين الخدمات الاجتماعية، وتم من خلاله تقديم خدمات الحماية الاجتماعية من خلال برامج الوزارة المختلفة للمستفيدين من فئة كبار السن والأطفال فاقدي السند الأسري وخريجي دور رعاية الطفولة الايوائية والأحداث في نزاع مع القانون والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تزويد وزارة الصحة بأسماء المنتفعين المزمع شمولهم بالتأمين الصحي وتحويل مبلغ 1ر2 مليون دينار لوزارة الصحة للمساهمة في تغطية كلفة تأمينهم. وتحويل مبلغ 7 ملايين دينار لوزارة التربية والتعليم للمساهمة في تغذية 66 ألف طالب ضمن برنامج التغذية المدرسية. وعلى صعيد تقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء، تم تقديم مساعدات عينية لحوالي 60 ألف أسرة تضم ما يزيد عن 200 ألف مواطن بقيمة بلغت 6 مليون دينار، بالإضافة لتقديم مساعدات نقدية طارئة بقيمة 146 ألف دينار استفادت منها 1233 أسرة فقيرة ومحتاجة.

وفي مجال مساكن الأسر الفقيرة، تم توفير المسكن الملائم لحوالي 169 أسرة من الأسر الأشد فقراً مع توصيل خدمات الكهرباء والمياه بكلفة إجمالية بلغت 088ر3 مليون دينار، وإجراء الصيانة لحوالي 15 مسكنا لاسر فقيرة بتكلفة إجمالية بلغت 44 ألف دينار، بالإضافة الى اجراء 1400 دراسة اجتماعية للأسر الفقيرة للاستفادة من خدمات فلس الريف.

وفيما يتعلق بمشاريع الأسر المنتجة، تم تمويل 476 مشروعاً انتاجياً للأسر الفقيرة بكلفة إجمالية بلغت 321ر1 مليون دينار، وتوفير حوالي 527 فرصة عمل، بالإضافة لإقامة معرض إنتاجي للأسر المنتجة شاركت فيه أكثر من 100 جمعية خيرية ومشروع أسر منتجة.

وفي مجال عدالة الأحداث تم تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لحوالي 51 حدثا مخالفا للقانون، كما تم دمج حوالي 66 طفلا من الأطفال فاقدي السند الأسري في أسر من خلال برنامج أسر الراعية البديلة وبرنامج الاحتضان، وقامت الوزارة بترخيص 100 دار حضانة لتقديم خدمات الرعاية النهارية لحوالي 3000 طفل، وتوفير خدمات دعم التعليم الأكاديمي والمهني وخدمات المسكن لحوالي 120 يتيما من خريجي مؤسسات رعاية الطفولة الايوائية بكلفة إجمالية 150 ألف دينار.

كما تم إقرار وإطلاق الخطة الاستراتيجية لبدائل دور الإيواء للمراكز الحكومية والخاصة المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر تشرين الثاني 2019، وافتتاح مركز المنار للتنمية الفكرية عين الباشا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة بطاقة استيعابية تقدر 50 شخصا، واستحداث 3 وحدات للتدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ونفذ من خلالها 480 جلسة علاجية، واستفاد من خدماتها 93 طفلا من ذوي إعاقة، وتغطية كلفة تأمين خدمة الرعاية الايوائية لحوالي 164 مسنا ومسنة على نفقة الوزارة بكلفة إجمالية بلغت حوالي 500 ألف دينار.

وأطلقت الوزارة برنامج التحول الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة التي اشتملت على الحزمة الأولى المتضمنة ثمانية خدمات إلكترونية هي: خدمة ترخيص الحضانات، خدمة تسجيل جمعية محلية، خدمة تسجيل فرع لجمعية أجنبية، إصدار شهادة بدل فاقد للجمعيات، تعديل النظام الأساسي للجمعيات المحلية، تسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على إعفاء جمركي وضريبي، تمكين الجمعية الأجنبية من فتح حساب بنكي، تسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على تصريح عمل للموظفين والمتطوعين، بالإضافة لإصدار تعليمات استخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية، وإصدار نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وإصدار نظام اليانصيب الخيري الأردني.

وأصدرت الوزارة موافقتها لحوالي 120 جمعية للحصول على تمويل الأجنبي بمبلغ إجمالي يقدر 21 مليون دينار، وتم تسجيل 280 جمعية خيرية، وحل 200 جمعية لمخالفتها التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات.

ونفذت الوزارة 500 حملة توعية حول القضايا والظواهر الاجتماعية، استفاد منها حوالي 15500 مواطن، وتقديم دعم نقدي بقيمة 550 ألف دينار للأسر الفقيرة والمحتاجة مقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص عبر لجنة المساعدات في الوزارة، وتنفيذ 39 مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية "رفاه الموظفين، والبيئة، وخدمة المجتمع"، وتنفيذ 1670 حملة مكافحة تسول في مختلف مناطق المملكة تم من خلالها ضبط 3844 متسولا ومتسولة.