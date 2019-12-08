الرئيسية | محليات وزير العمل: 7 آلاف شخص تركوا وظائف وفرتها الحكومة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن نحو 7 آلاف شخص تركوا العمل من بين 30 ألف فرصة عمل وفرتها وزارة العمل.

وبين البطاينة، خلال اجتماع لجنة العمل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور عدد من النواب، لمناقشة استراتجية الوزارة وآلية عملها، أن الوزارة مستمرة على منهجيتها بالتشبيك بين طالبي العمل والشركات وفرص العمل ، علاوة على تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة.

وأضاف أن الوزارة تجري دراسة للوقوف على أسباب ترك العمال عملهم، موضحا أن الوزارة، وخلال جولة تفتيش على مصنع في سحاب، وجدت 220 عاملة منزل هاربة تعمل فيه.

وأشار البطاينة إلى أن الحد الأدنى للأجور سيدرس في بعض القطاعات ويتم تحويل بعضها إلى نظام العمل بالساعات.

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