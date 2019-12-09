 وطنا نيوز -ماذا قال نائب الرئيس السوري الاسبق عن وصفي التل
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ماذا قال نائب الرئيس السوري الاسبق عن وصفي التل
التاريخ : 09-12-2019 01:07:21 المشاهدات: 1826

وطنا اليوم- استذكر السفير السابق عايد الدرارجة موقف نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام من الشهيد وصفي التل الذي وصفه بالعروبي قائلا لقد اطلعت على الخطة التي قدمها لمواجهة الاحتلال الصهيوني لمجلس وزراء الدفاع العرب المجتمع بالقاهرة عشية استشهادة.

كلام نائب الرئيس السوري تم في لقاء حضره من الجانب الاردني طاهر المصري وفايز الطراونة وسميح البطيخي مدير المخابرات والقائم بالاعمال عايد الدرارجة في عام 1999.






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