مركز الملك سلمان يوزع أطقم الأواني المنزلية على 1.4 الف اسرة سورية في المفرق واربد

وطنا اليوم-عمان:واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الايوائية والمتمثلة بأطقم الاواني المنزلية وملحقات المائدة على الاشقاء السوريين في الأردن حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 1483 أسرة بواقع 8369 فرد موزعين في محافظتي المفرق واربد .

الدكتور بدر السمحان بين ان مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يحرص على ان تشمل هذه المساعدات كافة الاشقاء اللاجئين السوريين وبالأخص الاسر الاكثر حاجة .

واكد السمحان ان سلسلة التوزيعات التي يقوم بها مركز الملك سلمان للاغاثة تأتي في اطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين بهدف تخفيف بعضا من معاناتهم خلال الازمة التي يمرون بها .







