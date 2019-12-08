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الخدمة المدنية يكشف تفاصيل اضافية عن زيادة رواتب
وطنا اليوم-عمان:كشفت امين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، عن تفاصيل الزيادات التي سيتقاضاها موظفي المؤسسات الحكومية وفقا لفئاتهم .
- موظف محاسب فئة أولى درجة ثالثة بالسنة الثالثة راتبه الأساسي 240 دينارا، علاوته الفنية الحالية 45 بالمئة مجموع العلاوة نحو 108 دنانير، بينما ترتفع العلاوة الى 144 دينارا بعد اضافة 15 بالمئة على العلاوة الفنية الجديدة لتصبح 60 بالمئة.
- موظف فئة ثالثة درجة ثالثة بالسنة العاشرة راتبه الأساسي 147 دينارا، علاوته الفنية الحالية 10 بالمئة نحو 7ر14 دينار، تصبح علاوته الفنية الجديدة 30 بالمئة نحو 1ر44 دينار.
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