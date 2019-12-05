وزير الإعلام : المواطنون يحرصون على متابعة التلفزيون الأردني

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، دعم الحكومة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والحرص على استقلالية عملها.

وأشار العضايلة خلال زيارته اليوم الخميس لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إلى أن المواطنين ورغم التنافس الحاصل بين محطات التلفزة المحلية، يحرصون على متابعة التلفزيون الأردني الذي يعد من المصادر الموثوقة لديهم.

وقال " مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حملت الهم الأردني، ورسالة الدولة خارجيا، وكانت ولا زالت تمثل الهوية الوطنية الأردنية، والتي تشكل نبراسا لعمل وأداء منتسبي هذه المؤسسة العريقة".

وأضاف "أعتز بوجودي في هذه المؤسسة العريقة، التي صنعت قادة ورجالا قادوا مراحل مهمة في مفاصل الوطن، وكانوا أساسا في تاريخ الأردن وسجله الوطني المشرف والحافل".

وأشاد خلال لقائه مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومدراء مديريات التلفزيون والإذاعة والبرامج والأخبار والهندسة، بالتطور الحاصل على المؤسسة خلال السنوات الماضية، ولا سيما المتعلق بالبنية التحتية، والتحديثات التي دخلت على مديريات وأقسام المؤسسة، بما يمهد للعمل والإنجاز في المستقبل.

كما أشاد العضايلة بدور الإذاعة الأردنية التي خرجت أجيالا مميزة من الإذاعيين الذين يشهد لهم بالبنان والمهنية محليا وعربيا ودوليا، إضافة إلى تصديها للعديد من المهمات الوطنية خلال عمر الدولة الأردنية والتي ستحتفي بمئويتها بعد عامين.

ودعا العضايلة إلى ضرورة العمل على إنتاج أفلام وثائقية وبرامج تحتفي بمئوية الدولة الأردنية وتتغنى بتاريخها الحافل وإنجازاتها، مبينا أن هناك العديد من الإنجازات حققتها الدولة خلال العشرين عاما الماضية ولم يسلط الضوء عليها بشكل كاف، مشددا على ضرورة تقديم الإنجازات التي حققتها الدولة للمواطن بصورة لائقة.

كما طالب الوزير العضايلة بضرورة بث برامج تلفزيونية وإذاعية تعزز روح الإيجابية والوطنية، وتتصدى للسلبية التي تظهر أحياناً في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول برنامج الحكومة الاقتصادي، قال العضايلة " أطلقنا اليوم الحزمة التنفيذية الثالثة والتي تعنى بهيكلة الرواتب للعاملين في القطاعين الحكومي والعسكري"، مؤكدا أن الحكومة وضعت نفسها على الطريق الصحيح للإصلاح الإداري، خصوصا عند ربط العلاوات والمكافآت بالأداء، بحيث سيكافأ الموظف المتميز، بما يشكل حافزا لبقية الموظفين لتطوير أدائهم.

وأضاف " نأمل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن تتوجه وتسير نحو الاصلاح الإداري"، مشيرا إلى أن البعض يلوم ويشكك في دور وأهمية مؤسستكم، لكن لا يقدرون أهمية الدور الذي تقوم به في الدفاع عن رسالة الدولة الأردنية.

وشدد العضايلة على أن الحكومة مستعدة لتقديم التدريب لكوادر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بهدف الارتقاء بهذه المؤسسة والعمل على عودة ألقها، موجها شكره لجميع العاملين فيها.

وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، من جانبه، ان العمل جار على تحديث الاستوديوهات الرئيسة في المؤسسة وتجهيزها بديكورات جديدة لاستخدامها بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن المؤسسة شهدت في الآونة الأخيرة، مزيدا من التطور والتقدم على مختلف الصعد.

وعلى هامش الزيارة، اطلع الوزير العضايلة على مختلف مرافق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وآلية تطويرها خلال المرحلة المقبلة، إذ شملت الجولة أقسام البث الإذاعية والتلفزيونية، مستمعا إلى ايجازات قدمها مدراء المديريات في التلفزيون.

واشتملت الجولة زيارة لقاعة أخبار التلفزيون، والاطلاع على التحديثات التي طرأت أخيرا على منظومة العمل من تطوير للأجهزة والمعدات، واستخدام الوسائل التي توفر مادة إخبارية دقيقة وصورا عالية الجودة، بحيث تسهم في توفير وقت وجهود طاقم التحرير ومندوبي المحافظات.

كما اطلع العضايلة خلال زيارته للإذاعة الأردنية، على الاستوديوهات وعملية التطوير والتحديث الجارية فيها، والخطة البرامجية والإخبارية للإذاعة والتي تسعى إلى مراعاة اهتمام مكونات المجتمع كافة، إضافة للرسالة الوطنية التي تتمثل بالوسطية والاعتدال في الطرح.