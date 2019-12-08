الرئيسية | محليات اصدار 4.3 ملايين بطاقة ذكية

وطنا اليوم-عمان:اكدت دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان عدد المواطنين الذين تم اصدار بطاقة ذكيه لهم (4.300.220) مواطن وذلك منذ بدء الاصدار الفعلي للبطاقة الذكية اواخر شهر حزيران من عام 2016

واضاف المصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان البطاقة الذكية تحتوي على شريحة الكترونيه سعتها (144) كيلو بايت وتتضمن البيانات الشخصية للمواطن والظاهرة على البطاقة الذكية وكذلك بصمات المواطن والرقم السري لتفعيل البطاقة الذكية (pin code).

وتابع المصدر ان ما يقارب (245) ألف مواطن من مجموع المواطنين اعلاه صدرت لهم بطاقات ذكية لا تتضمن بصماتهم الشخصية ولا الرقم السري لتفعيل البطاقة الذكية (pin code).

وبين المصدر ان اصدار تلك البطاقة الذكية (دون بصمة) تم استثناء ولحالات انسانية وخاصة استدعت اصدارها في حينه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة العقلية والحركية ومرضى الشلل التام ومن كانوا على سرير الشفاء في حينه ومن تعذر الحصول على بصماتهم وقت اصدار البطاقة الذكية لهم بسبب بعض الامراض .

واشار المصدر ان اصحاب تلك البطاقات الذكية سيواجهون صعوبة في استخدامها الكترونيا في الخدمات الالكترونية الحكومية المنوي اطلاقها قريبا وذلك لكون تلك الخدمات تتطلب التعرف على المواطن الكترونيا من خلال البصمة .

واشار المصدر الى ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات مستمرة بإصدار البطاقة الذكية لمن لم يتمكن من اصدارها وكذلك للمواطنين الذين بلغوا سن السادسة عشر من العمر استحقاقا لأحكام القانون .

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