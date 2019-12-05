الرئيسية | محليات لأول مرة في الاردن ..كلمة رفع تشمل الرواتب وليس الاسعار

وطنا اليوم-عمان:حزمة حكومة الرزاز الجديدة المعلنة صباح الخميس مرسومة بدقة على اساس رفع معنويات ومستوى معيشة العاملين بالقطاع العام.

بحماس شديد اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز النسخة الثالثة من اصلاحاته الادارية والاقتصادية ضمن برنامج حماية الاقتصاد الوطني .

مؤتمر صحفي عريض عقدته الحكومة بحضور نخبة من كبار الوزراء والمسئولين لإعلان جرئ ماليا برفع الرواتب ضمن برنامج معد سلفا لكنه جرئ ايضا سياسيا لان حزمة رفع الرواتب الجديدة وبراي الكثير من المراقبين والخبراء لم تكشف الحكومة عن كيفية تمويلها في ظل ارتفاع مستوى عجز الميزانية بموجب الارقام المعلنة .

صرح الرزز فورا عن نحو 700 الف مواطن اردني سيلمسون الفرق قريبا في مستوى معيشتهم ومنسوب رواتبهم .

وصرح وزير المالية الدكتور محمد العسعس مشيرا الى ان زيادات الرواتب اعتبارا من مطلع عام 2020 ستطال جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين ونسبة رفع الرواتب الاكبر ستطال الرواتب الصغيرة اكثر من الكبيرة .

لم يتحدث العسعس عن كيفية تدبير الفارق المالي .

ولم يكشف الرزاز ايضا عن اي تفاصيل لها علاقة بهذا الامر وتحشد في قاعة المؤتمر الصحفي نخبة من مسؤولي الصف الثاني عن التشغيل ودوائر التقاعد والطاقم المالي للحكومة وسط اصرار العسعس على التركيز على الرواتب المتدنية .

رفع الرزاز من منسوب التفاؤل وهو يعلن بان الحكومة تلتزم بتوجيهات جلالة الملك .

وكان الملك عبد الله الثاني قد اصدر توجيهات تقضي بوضع خطة شاملة لوضع الرواتب املا في تجنب الاحتقانات في الشارع .

وزراء سابقون ونواب وخبراء اعتبروا ان النقص الوحيد في خطة الحكومة لرفع مستوى معيشة الموظفين ورواتبهم هو الاجابة على السؤال المتعلق بكيفية تدبير الفارق المالي في ظل عجز الميزانية .

خطة الرفع هذه تحاول الحكومة عبرها الموازنة ما بين فكرة رفع الاسعار والضرائب ثم فكرة رفع المداخيل بالتوازي.

وعملية رفع رواتب موظفي القطاع العام يفترض على انها ثلاثة مراحل انجزت المرحلة الاولى وبدأت المرحلة الثانية حيث رسمت التفاصيل هنا بموجب التوجيهات الملكية الصادرة عن لقاءات الملك المباشرة مع الوجهاء وابناء العشائر ضمن مخرجات ومنتجات حوارات مجلس بسمان.

وهي حوارات يشرف عليها القصر الملكي وتنتهي اليوم بالتوازي ولأول مرة مع اجراءات وخطط وحزم حكومية .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر