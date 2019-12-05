شاهدوا : زغاريد واهازيج في استقبال وضاح الحمود

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون لقطات فيديو تظهر لحظة وصول المتهم بقضية الدخان، مدير الجمارك السابق وضاح الحمود الى منزله.

وكان في استقبال الحمود عدد كبير من اقاربه ومعارفه ، حيث استقبل بالزغاريد.

وفي وقت سابق الخميس افرج عن الحمود من مركز إصلاح وتأهيل ارميمين بكفالة ، حيث تواجد عدد كبير من ابناء عشريته امام المركز.

يذكر ان رئيس محكمة أمن الدولة العقيد الدكتور علي مبيضين وافق على تكفيل الحمود، بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.







