الرئيسية | محليات وزير التربية: 20% من المدارس الحكومية في الأردن مستأجرة

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، يوم الخميس، عن خطة تعمل عليها الوزارة، لإنهاء ملف المدارس المستأجرة و البالغ نسبتها 20% من مجموع المدارس الحكومية في المملكة.

وبحسب أرقام رسمية، يبلغ عدد المدارس الحكومية في الأردن 3865 مدرسة منها 777 مدرسة مستأجرة.

وتحدث النعيمي عن تعهد الوزارة ببناء 50 بناء مدرسي سنوياً، لإنهاء ملف المدارس المستأجرة.

واليوم الخميس، افتتح الوزير النعيمي مدرسة إمرع الثانوية الشاملة المختلطة، ،في محافظة الكرك والتي بلغت كلفة إنشائها 1.6 مليون دينار وتشمل 36 غرفة صفية إلى جانب مرافق تعليمية مجهزة بأحدث التجهيزات التدريسية العالمية.

وأكد الوزير خلال رعايته لحفل الافتتاح أن الحكومة ستعلن خلال الاسابيع القادمة عن استراتيجية محددة وواضحة تستجيب لتوجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بتحسين البيئات المدرسية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير و تجويد النظام التعليمي المدرسي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر