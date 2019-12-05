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أين المُنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن الخميس ؟
وطنا اليوم-عمان:تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى أن المُنخفض الجوي المُتوقع أن يؤثر على الأردن عصر ومساء الخميس 5-12-2019 يتواجد حالياً شمال غرب الأراضي السورية، وأن الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية المُرافقة له مُتواجد الآن فوق لبنان وتُشارف على دخول شمال الأراضي الفلسطينية.
أين ومتى يبدأ الهطول المطري على المملكة؟
يُتوقع، بمشيئة الله، بدء هطول الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على المناطق الشمالية من المملكة، سرعان ما تمتد نحو المناطق الوسطى وباقي المناطق مع دخولنا في ساعات الليل.
ما هي مدة المنخفض؟
يستمر تأثير هذا المُنخفض الجوي خلال 24 ساعة القادمة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً بوجهٍ عام مع هطول الأمطار ما بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة. كما يتشكل الضباب تدريجياً مع ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية، لذا يُنصح بأخذ الحيطة و الحذر أثناء القيادة.
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