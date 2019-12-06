الرئيسية | محليات احالة عدد من الضباط الى التقاعد.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط على التقاعد بناءاً على طلبهم. مقدم مأمون رمضان فرحان مقدم إبراهيم احمد حمدان رائد معن هاشم صالح رائد علي سالم سلامة رائد محمد احمد اسعد رائد احمد يوسف صالح رائد فوزي محمد معقل رائد وليد محمد احمد رائد شرف عبدالمهدي محمد رائد علي عبدالكريم حسن رائد لؤي جمال سرحان رائد بسام قطان علي رائد تيسير عبدالمجيد محمد رائد عارف فلاح محمود رائد خالد عارف عقله رائد عاصم احمد عبدالفتاح رائد خالد هطبول محال رائد خالد احمد عكاشه رائد كامل محمد علي رائد حمزه محمد سليمان رائد ذياب حمد عبد رائد محمود احمد سليم رائد رائد نعيم درويش رائد احمد صبحي سرور رائد فيصل جدعان علي رائد زياد محمود سليم رائد عبدالله علي محمد رائد راكان مفلح سالم رائد امجد عبدالرحيم مثقال رائد امجد خلف عبدالله رائد ابراهيم سلامة رخيص نقيب عمر يونس عبدالحليم نقيب عماد عطالله احمد نقيب محمد انور محمد نقيب ابراهيم نواف ابراهيم نقيب هيثم حسين عزت نقيب عمر علي صالح نقيب محمد جمال محمد نقيب رائد احمد محمد ملازم1 صلاح عقله سالم ملازم1 مراد محمود محمد ملازم1 فراس محمد عمر ملازم1 حسام ذيب برجس ملازم1 سمير سليمان حامد ملازم1 خلود سليمان محمود ملازم1 عوض محمد عوض ملازم1 حسين اسماعيل فلاح ملازم1 اكرم نعيم رومي ملازم1 محمد عوده طريخم ملازم1 اسامه محمود علي ملازم1 محمود موسى سالم ملازم1 يحيى نايف محمد ملازم1 تيسير محمد قاسم ملازم1 رافت ابراهيم سليمان ملازم1 ايمن ابراهيم سلامه ملازم1 خالد محمد عرسان ملازم1 مشعل عوده شراري ملازم1 زياد خليل حمد ملازم1 صلاح موسى فاعور ملازم1 باسم زعل محمود ملازم1 علاء الدين محمد عقله ملازم1 رافت علي احمد ملازم1 علي محمد عبدالله ملازم1 عصام عبداللطيف احمد ملازم1 حمزه فواز سليمان ملازم1 احمد محمد علي الحاج علي ملازم1 انور فرحان محمد ملازم1 احمد محمد كريم ملازم1 صهيب عبدالله عدنان ملازم1 صالح حامد عواد ملازم1 عبدالرحمن ابراهيم سلمي ملازم1 داود موسى داود ملازم1 فايز محمد عبدالحافظ ملازم1 احمد عادل محسن ملازم1 اشرف محمد محمود ملازم1 محمد عبدالكريم احمد ملازم1 حسين فاضي سالم ملازم1 جمال عارف مصطفى ملازم1 انور لطفي نوفان ملازم1 محمود علي احمد ملازم1 حاتم محمد عبدالرحيم ملازم1 سليمان خالد محمود ملازم1 اسماعيل فضل راشد ملازم1 نعيم شاكر عبدالرحمن ملازم1 خالد علي العيسى ملازم1 شادي محمد موسى ملازم1 هايل صالح نهار ملازم1 امجد تركي احمد ملازم1 محمد يوسف احمد ملازم1 اسماعيل محمد احمد ملازم1 منور ابراهيم ضيف الله ملازم1 هاشم صالح حمد الله ملازم1 محمد علي ابراهيم ملازم1 ايمن محمود ضيف الله ملازم1 احمد سليمان محمد ملازم1 عمر محمود سلمان ملازم1 محمد عيسى عبدالله ملازم1 عطيه مفلح احمد ملازم1 فادي ابراهيم قاسم ملازم1 محمد منير احمد ملازم1 شرف سمير امين ملازم1 زكريا احمد محمد ملازم1 ابراهيم احمد سليمان ملازم1 علي تركي فالح ملازم1 خالد عبدالوهاب عبدالرزاق ملازم1 حسين محمد احمد ملازم1 مراد علي نهار ملازم1 خالد عبدالله سحيمان ملازم1 طارق عبدالحميد عبد ملازم1 فادي فرحان عيد ملازم1 ضيف الله محمد هميلان ملازم1 محمد بركه خليل ملازم1 عزمي محمد احمد ملازم1 محمد راضي صلاح ملازم1 رامي احمد محمد ملازم1 يوسف محمد احمد ملازم1 محمد عبدالله عبدالمعطي ملازم1 سلامه علي مفلح ملازم1 رامي علي عوض ملازم1 مالك عوده حمدان ملازم1 محمد احمد زايد ملازم1 عبدالله محمد صالح ملازم1 رامي عبدالمجيد جعفر ملازم1 محمود احمد حسين ملازم1 احمد خليل عيسى ملازم1 صدام تيسير سلمان ملازم1 احمد صالح احمد ملازم1 علي عايد علي ملازم1 علي محمد عبدالنبي ملازم1 عصام سليمان احمد ملازم1 نصار بركات محمد ملازم1 هشام موسى عبيد ملازم1 احمد فياض فالح ملازم1 سائد فارس سالم ملازم1 محمود يوسف بطمان ملازم1 عبدالله عبد شامان ملازم1 سعود حسين شنوان ملازم1 صالح خليل سلمان ملازم1 ضرار خلف عبدالله ملازم1 احمد محمد قليل ملازم1 عادل عقله عبدالله ملازم1 كامل سالم عبد ملازم1 محمد عبدالله حسين ملازم1 محمود حمزه عبدالكريم ملازم1 خالد ابراهيم محمد شيوخ ملازم1 عدنان محمد يوسف ملازم1 فادي هشام محمد ملازم1 يوسف عوض محمد ملازم1 احمد عوض احمد ملازم1 احمد ناجي حمد ملازم1 امين احمد علي ملازم1 اسامه بركات احمد ملازم1 علي خضر احمد ملازم1 محمد باجس حمدان ملازم1 عبدالكريم سالم محمد ملازم1 يزيد عيسى مصطفى ملازم1 سيف الدين محمد زعل ملازم1 علي احمد فالح ملازم1 بشير محمود احمد ملازم1 ركان ابراهيم عبدالله ملازم1 رياض محمد محمود ملازم1 موفق خالد محمد ملازم1 حسن فرج الاسود ملازم1 محمد لطفي سلامه ملازم1 زين سليمان محمد ملازم1 ليالي موسى هلال ملازم1 موفق حسين حمد ملازم1 جمعه محمد سلامه ملازم1 محمد علوان محمد ملازم1 هيثم محمد عطاالله ملازم1 عمر محمد سالم ملازم1 رامي فوزات سليمان ملازم1 عثمان سليم عايد ملازم1 رامي جمال عبيد ملازم1 حسن احمد مسلم ملازم1 صالح خليل فالح ملازم1 محمد فرحان مرزوق ملازم1 طارق منصور محمد ملازم1 وليد محمد عوده ملازم1 رجب عبدالله عباس ملازم2 حسام تحسين وراد ملازم2 عناد محمد عويض ملازم2 صلاح احمد محمد

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