الرئيسية | محليات البطاينة: الدولة لم ترث ولا مكافآت للموظفين الجدد بالحكومة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة، إن لا مكافآت للموظفين الجدد في الحكومة إلا من خلال ربطها بالأداء

جاء ذلك خلال اطلاق الحكومة الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تحديد المشاكل والتحديات في قطاع التعليم.

وقال أن تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي يجري دراستها حاليا، ستضمن نظاما “عصريا وفقا لأعلى الممارسات”، بما فيه الحديث عن المكافآت والأداء.

وقال إنه جراء إضراب المعلمين تم تأجيل استكمال دراسة التعديل، مضيفا “حاليا نعمل على نظام خدمة مدنية شامل للجميع”، يتم إعداده بمشاركة مجلس النقباء وجميع الأطراف المعنية.

وردا على تعليقات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتساءل عن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة على رواتب الموظفين، قال البطاينة: الدولة لم ترث.. ولكنها ستستثمر في الأداء.

وقال “سيقاس مدى تفاني الموظف بتقديم خدمة معينة، من خلال مؤشرات واضحة ومحددة”، مضيفا “سيكون التقييم شفافا يطلع عليه الموظف ومن حقه الاعتراض عليه”.

وقال إن التقييم ليس محصورا فقط “برئيس الموظف”، بل من خلال إجراءات اخرى تشمل دراسات مستوى رضا متلقي الخدمة، والمتسوق الخفي، ضمن منظومة متكاملة يجري العمل على إعدادها.

من جانبه، قال رئيس مجلس النقاء زيد الكيلاني إن المجلس “راجع النسخة النهائية لنظام الخدمة المدنية”.

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة صباح اليوم عن إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحزمة الثالثة إجراءات وقرارات لـ”رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين” في فعالية تقام بالمركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من الوزراء، وشخصيات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية.

كما تشمل الحزمة الثالثة بعض الاجراءات التي تصب في اطار تحسين مستويات معيشية المواطنين، فيما يتعلق بالتأمين الصحي.

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