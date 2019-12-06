الرزاز: 700 ألف مواطن سيلمسون أثر الحزمة الثالثة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن حزمة التحفيز الثالثة تشمل زيادة أجور موظفي القطاع العام.

جاء ذلك خلال اطلاق الحكومة الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تحديد المشاكل والتحديات في قطاع التعليم.

وبين الرزاز أن 45% هي الزيادة في نسبة المبيعات في السوق العقاري منذ 25-10-2019، ونأمل أن تنعكس كل هذه الإجراءات على تحسين الاقتصاد الوطني والمعيشي للمواطن.

وأكد الرزاز أن الحزمة الثالثة تركز على تحسين الرواتب والأجور وتحسين الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن 700 ألف مواطن سيلمسون أثر الحزمة الاقتصادية الثالثة.

وتابع رئيس الوزراء، أن هناك آثار مباشرة لمسها المواطن من خلال الحزم السابقة منها تخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز قطاع العقار.

وكان رئيس الوزراء أطلق خلال الفترة الماضية، الحزمتين الأولى والثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.