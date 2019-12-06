الرئيسية | محليات الزراعة: لا اصابات بين قطط وكلاب المنازل

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الزراعة اصدار اي بيان حول مرض اصاب كلاب وقطط المنازل.

وقالت الوزارة إنها راقبت بيانا غريبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول الموضوع.

وقالت الوزارة في بيان لها: "هنا نوجه عناية السادة المواطنين ان هذا البيان عار عن الصحة وانه لم تسجل إصابات بين الحيوانات في الفترة الماضية علما بان مرض اللشمانيا هو مرض طفيلي تنقله ذبابة الرمل sand fly الى الانسان والحيوانات وخصوصا الحيوانات الأليفة كما ان الوزارة عبر كوادرها البيطرية في جميع محافظات المملكة تقوم بحملات المكافحة المستمرة ضد الطفيليات والحشرات بواسطة اليات مخصصة وتوزيع المبيدات الحشرية مجانا ونتمنى من الجميع تحري الدقة وعدم تبادل الأخبار المزورةوالتي تثير الخوف والهلع في عموم المواطنين وتنقل صورة خاطئة عن الاْردن وتضر في القطاع الزراعي وسمعته واعتماد صفحة الوزارة او موقعها الالكتروني في رصد البيانات الصادرة عن الوزارة".

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