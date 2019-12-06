الرئيسية | محليات توضيح من المياه حول انتقادات لمدير يعمل منذ سنوات

وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزارة المياه والري ان ما اوردته احدى الصحف اليومية يوم الخميس الموافق 5 كانون اول 2019 على صفحتها الأخيرة ( لم يمض على تعيين مدير عام شركة مملوكة بالكامل للحكومة في اقليم الشمال اسبوع ، حتى واجه انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من موظفيه ، وذلك لتعيينه أحد الأشخاص ممن يرتبط به بصلة قربى مسؤولا لأحد أهم القطاعات بالشركة) هو كلمة حق مستهجنة ( الانتقادات اللاذعة) والتي لا أساس لها.

ولكن الحقيقة ان المدير العام الجديد والمقصود به هو مدير عام شركة مياه اليرموك الذي تولى مهمته قبل اسبوع كان يتولى ادارة مياه محافظة اربد وأثر شغور هذا الموقع كلف مدير مياه لواء بني عبيد وفق احكام النظام مديرا لادارة مياه محافظة اربد بالاضافة لوظيفته وهو يحظى باحترام وقبول واسع لدى جميع الزملاء في مياه اليرموك .

ويشار الى ان مدير مياه لواء بني عبيد هو مهندس يعمل في قطاع المياه منذ سنوات طويلة وتولى مدير ادارة مياه الرمثا ومدير ادارة مياه بني عبيد منذ اكثر من 10 سنوات وهو من اكثر مهندسي قطاع المياه كفاءة وفاعلية ونشاطا.

ودعت الوزارة الجميع الى ضرورة التقين والتأكد من اي خبر من مصدره الحقيقي قبل الالتفات الى اشاعات لا أساس لها من الصحة.

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