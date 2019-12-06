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توضيح من المياه حول انتقادات لمدير يعمل منذ سنوات
وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزارة المياه والري ان ما اوردته احدى الصحف اليومية يوم الخميس الموافق 5 كانون اول 2019 على صفحتها الأخيرة ( لم يمض على تعيين مدير عام شركة مملوكة بالكامل للحكومة في اقليم الشمال اسبوع ، حتى واجه انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من موظفيه ، وذلك لتعيينه أحد الأشخاص ممن يرتبط به بصلة قربى مسؤولا لأحد أهم القطاعات بالشركة) هو كلمة حق مستهجنة ( الانتقادات اللاذعة) والتي لا أساس لها.
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