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بدء استقبال صرف ادخار التعطل من الضمان دون ارفاق تقارير طبية
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إنه بدأ العمل صباح الخميس بتقديم طلبات المؤمن عليهم الأردنيين لسحب جزء من أرصدتهم في حساباتهم الادخارية في صندوق التعطل لغايات المعالجة الطبية دون إرفاق أي تقارير طبية (تم إلغاؤها) والاكتفاء بإقرار "إلكتروني" بأن السحب لغايات العلاج.
للتقديم والحصول على صرف ادخار التعطل من الضمان اضغط هنا
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