الرئيسية | محليات هل ترفع الحكومة غداَ رواتب متقاعدي الضمان !

وطنا اليوم-عمان:رجحت مصادر مطلعة، عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالحزمة الحكومية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي المنتظر الاعلان عنها غدا بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، في المركز الثقافي الملكي.

وقالت المصادر ان حزمة زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين و المدنيين، لا تشمل زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأرجعت بحسب ذات المصادر، سبب عدم الزيادة الى أن متقاعدي الضمان يتبعون لقانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص مراجعة زيادة رواتب متقاعدي الضمان في شهر ايار من كل عام.

وكشف مصدر حكومي ابرز الملامح العامة لحزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل.

وقال إن الحزمة ستتناول عدة مواضيع من أبرزها زيادات الرواتب للقطاع العام ، حيث سيوضح وزير المالية محمد العسعس تفاصيل الزيادات من خلال الموازنة العامة ، وبخصوص موضوع زيادة رواتب الموظفين كشف المصدر انه في القطاع العام سيكون هناك تقسيم للشرائح: الشريحة الاولى :من 10 ـ 30 دينار الشريحة الثانية من 30 ـ 40 الشريحة الثالثة من 40 ـ 50

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر