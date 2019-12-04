ندوة حوارية بعنوان ( السلامة المرورية على الطرق) في جامعة ال البيت بمحافظة المفرق

وطنا اليوم-نظمت جامعة ال البيت مركز الاستشارات وتنمية المجتمع وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني اليوم الاربعاء ندوة حوارية بعنوان ( السلامة المرورية على الطرق) تجسيدا لمبادرة " كفى لنزيف الطرقات" والتي اطلقتها مديرية الامن العام لتحقيق الأمن والسلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرقات.

وقال الدكتور امجد حباشنة مدير مركز الاستشارات وتنمية المجتمع مندوبا عن رئيس الجامعة ان الجامعة تفتح ذراعيها على الدوام للتشارك مع الأجهزة الأمنية لعقد برامج مشتركة من شأنها محاربة الظواهر و السلوكيات السلبية التي تؤثر على الأمن والسلامة.

وتحدث المقدم عبد اللطيف العجارمة رئيس قسم الدراسات والمعلومات في المعهد المروري الاردني عن ان مديرية الأمن العام تعمل وفق إستراتيجية وطنية شاملة للحد من الحوادث المرورية منها إشراك كافة الجهات المعنية وتكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها ، موضحا الدور الكبير لمديرية الأمن العام في التصدي لهذه الظاهرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وترسيخ التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع .

وبين المقدم العجارمة ابرز أسباب حوادث المرور في الأردن ، مقدماً مجموعة من النصائح التي تتعلق بالسلامة المرورية للسائقين كالحالات التي يجب أن يلتزم بها السائق بالمسرب الأيمن من الطريق ، وإجراءات السائق عند الانتقال من مسرب لآخر، بالإضافة إلى مخاطر السرعة على الطرق ، والتتابع القريب ، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة

واشتملت الندوة على عرض احصائيات وفيات الشباب في حوادث السير لعام 2018 و اهم السلوكيات الخاطئة للسائقين والمنشاة والركاب اثناء تعاملهم مع العناصر المرورية وعرض فيلم يبين الاثار النفسية والاتصالية والاجتماعية والاقتصادية التي تقع على الاسر المتضررة من الحوادث