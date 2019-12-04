الرئيسية | محليات تركيب رادرات جديدة على الطرقات الخارجية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:بهدف الحد من السرعات العالية على الطرق الخارجية والتي تتسبب بالعديد من الحوادث المميتة اطلقت ادارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام نظاما راديويا حديثا على الطرقات الخارجية يدخل الخدمة لأول مرة في الأردن.

ويأتي تعزيز فرع المباحث المرورية التابع لإدارة الدوريات الخارجية بهذه الرادارات المثبة داخل مركبات حديثة تحمل الصفة المدنية ولوحات ارقام خاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق الخارجية عن العام الماضي بحسب مدير ادراة الدوريات العميد محمد الصوافطة.

وبحسب الصوافطة فإن الرادرات المتحركة تتميز بدقتها اثناء مسير المركبات اضافة إلى انها معدة ومجهزة بتقنيات لتغطية اربعة مسارب في آن واحد.

ورغم التحذيرات والارشادات المستمرة التي تطلقها إدارة الأمن العام المختلفة فيما يتعلق بحوادث الطرق ومسبباتها إلا أن ظاهرة السرعة الزائدة باتت أمرا مقلقا، حيث ضبطت الدوريات الخارجية اليوم مركبتان احداهما تسير بسرعة 179 كم والأخرى 175 بالقرب من مدينة معان.

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