الرئيسية | محليات ماذا قال وزير الصحة حول انتشار انفلونزا الخنازير بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الانفلونزا المنتشرة بين الأردنيين هي موسمية ولا تثير القلق أو الخوف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاجات متوفرة في جميع مستشفيات المملكة.

وقال جابر أن الوزارة قامت بإجراء مسح بين المواطنين، وتبين انها الاتفلونزا المنتشرة هي موسمية حيث أن الانلفلونزا h1n1 اصبحت مستوطنة في الأردن، لكنها لا تشكل خطرا والعلاج متوفر وتم تزويد المستشفيات بكميات كبيرة من لاستخدامها عند الحاجة والطلب ولا شي يدعو للقلق في الوقت الحالي.

وانفلونزا الخنازير أو h1n1 هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات إنفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (بالإنجليزية: Orthomyxoviridae) التي تؤثر غالباً على الخنازير.

هذا النوع من الفيروسات يتسبب بتفشي الإنفلونزا في الخنازير بصورة دورية في عدد من الدول منها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وشرق آسيا.

وتؤدي فيروسات إنفلونزا الخنازير إلى إصابات ومستويات مرتفعة من المرض، لكنها تتميز بانخفاض معدلات الوفاة الناتجة عن المرض ضمن الخنازير. وحتى عام 2009 تم التعرف على ستة فيروسات لإنفلونزا الخنازير وهي فيروس الإنفلونزا ج وفيروس الإنفلونزا H1N1 وفيروس الإنفلونزا أ H1N2 وفيروس الإنفلونزا أ H3N1 وفيروس الإنفلونزا أ H3N2 وفيروس الإنفلونزا أ H2N3. وتبقى هذه الفيروسات منتشرة ضمن الخنازير على مدار العام، إلا أن معظم حالات الانتشار الوبائية ضمن الخنازير تحدث في أواخر الخريف والشتاء كما هو الحال لدى البشر.

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