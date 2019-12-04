الرئيسية | محليات الأرصاد الأردنية تفاخر بقدراتها: نشراتنا عالمية !

وطنا اليوم-عمان:تفاخر مدير عام دائرة الأرصاد الجوية حسين المومني، بقدرات الأرصاد الأردنية، فيما يتعلق بإصدار نشرات جوية عالمية، لكنه شكى في الوقت عينه من أن الموازنة المخصصة لعمل الدائرة "لا تكفي".

جاء ذلك، خلال جلسة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية بحضور وزير النقل، لمناقشة خطط واستراتيجيات وزارة النقل للمرحلة القادمة.

وقال المومني في مستهل حديثه، إن موازنة الأرصاد الجوية ٢,٥ مليون دينار وهذا المبلغ لا يكفي لتطبيق كافة المشاريع العالقة لدينا.

وأوضح " تربطنا مع منظمة الأرصاد العالمية ومنظمة الطيران العالمية قوانين صارمة"، مشيرًا إلى أنه يوجد في الأردن ٢٦ محطة للأرصاد الجوية، وجميعها ملك للدولة ولا ندفع فلسًا واحدا للإيجار".

وعن حاجات الدائرة الحالية، قال المومني "نحن بحاجة لرادار جوي اخر لتغطي المناطق الشمالية، لكن تكلفة الرادار عالية".

وتحدث عن أن كل طائرة مدنية تقلع من المطارات الأردنية تدفع مبلغ ٣٣٠ دولار، وهذه المبالغ تذهب للموازنة العامة للدولة، ودائرة الأرصاد منتجة".

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