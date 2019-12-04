مصادر تكشف تفاصيل حزمة الحوافز الاقتصادية غداَ

وطنا اليوم-عمان:من المرجح أن تعلن الحكومة الحزمة الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي غدا بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، في المركز الثقافي الملكي.

وكشف مصدر حكومي عن الخطوط العامة لحزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل.

وقال المصدر إن الحزمة ستتناول عدة مواضيع من أبرزها زيادات الرواتب للقطاع العام ، حيث سيوضح وزير المالية محمد العسعس تفاصيل الزيادات من خلال الموازنة العامة ، وبخصوص موضوع زيادة رواتب الموظفين كشف المصدر انه في القطاع العام سيكون هناك تقسيم للشرائح:

الشريحة الاولى :من 10 ـ 30 دينار

الشريحة الثانية من 30 ـ 40

الشريحة الثالثة من 40 ـ 50

وقد تحدث ازاحات وتغييرات طفيفة على الزيادات للموظفين حسب اخر القرارات في اجتماع حاسم لمجلس الوزراء اليوم

على ان تكون الزيادات منوطة بإعادة النظر بالكثير من المؤسسات والتشريعات واولها نظام الخدمة المدنية، وكل الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بحيث يكون التقييم مرتبطا بالأداء والانجاز ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

وبين المصدر ان هناك رصد 130 مليون دينار في الموازنة العامة وهي قيمة زيادة الرواتب وستوزع على 220 الف موظف في القطاع العام.

وحسب المعطيات المتوفرة يتم دراسة زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين رغم ان المؤشرات ل اتوضح إمكانية صرفها زيادة في انتظار الحسم النهائي.

وضمن نفس المؤتمر سيقوم وزير الصحة سعد جابر في توضيح تفاصيل خطة التأمين الصحي المقترحة للمواطنين حيث تم الاستعانة بخبراء، وشركات كبرى متخصصة لعمل دراسات على منظومة برنامج التأمين الصحي في الأردن؛ للخروج بتوصيات حول الاشتراك خاصة وان الدراسات جرت بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع الديوان الملكي والمجلس الصحي العالي.

واظهرت الدراسات ان هناك 6 ملايين مواطن مشمول بالتأمين الصحي، وأن عدد المؤمن عليهم صحياً في مستشفيات وزارة الصحة 3 ملايين، ومليونا مواطن ضمن مستشفيات القوات المسلحة، مقابل مليون مواطن مؤمن كتأمين خاص.

كما ان 87 بالمئة من الاردنيين مؤمنون صحيا وسيوضح العمل على وضع دراسة لشمول العدد المتبقي من الاردنين بمظلة التامين الصحي الشامل.

وستعلن الحكومة تأمين صحي بالمجان لنحو مليون مواطن دخلهم متدنٍ في وزارة الصحة، بالمقابل هناك التأمين الصحي الاختياري متاح للمواطنين، مقابل مبالغ مالية مقترحة من 50-115 سنوياً حسب الفئة العمرية ضمن مستشفيات وزارة الصحة.

وبمقدور أي مواطن العلاج في مستشفيات وزارة الصحة؛ حيث تتحمل الحكومة نسبة 80% من كلفة العلاج ، او نسب مختلفة والهدف الحد من الإعفاءات خاصة مع تقليص الإعفاءات الطبية الى 90 مليون دينار حسب ارقام الموازنة.

واوضح المصدر ان إحدى الدراسات تشمل تغطية الوافدين مقابل قسط سنوي وسيتطرق الشرح لوجود 106 مستشفيات في جميع القطاعات الطبية

وسيكون هناك تطرق الى ان الأردن من أفضل الدول من حيث عدد المراكز الصحية مقارنة بعدد السكان ويخصّص الأردن 9 % من إجمالي الناتج المحلي للصحة سنوياً، وهي من بين النسب العالية في العالم.

من جانب اخر ، أضافت المصادر انه تم التوافق وفق المشاورات على تأجيل إعلان تخفيض ضريبة المبيعات على عشرات من المنتجات الأساسية للمواطنين لمزيد من المشاورات واذا جرى تغيير سيعلن عنه ومعها دمج بعض الموسسات المستقلة.

يشار ان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال ان المحاور الأربعة التي تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن النمو سيربط عملية التحفيز بتوظيف العمال، وذلك ضمن برنامج متكامل ينعكس على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للأردنيين