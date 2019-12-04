الرئيسية | محليات موقع عالمي: الجيش الأردني في المرتبة 76 دوليًا

وطنا اليوم-عمان:احتل الأردنية المرتبة 76 من ناحية القوة العسكرية في العالم، في تصنيف أجراه موقع "Globalfirepower" العالمي، حول القوة العسكرية لجيوش العالم.

وحسب تصنيف الموقع للأردن، فقد احتلت المملكة عام 2019 المرتبة 76 (من أصل 137) من بين الدول التي يتم النظر فيها.

وفي هذا التصنف، يتم تقييم كل دولة مفصلة من خلال عرض بيانات مفصلة قال الموقع إنه يتم تقديرها عندما لا تكون الأرقام الرسمية متاحة أو يتعذر الوصول إليها بسهولة.

وبخلاف ذلك ، يتم استخدام القيم الرسمية / شبه الرسمية كلما أمكن ذلك.

وعرض موقع "www.globalfirepower.com" ، بيانات رسمية ومفصلة عن الأردن، كتعداد السكان والقوى العاملة، وإجمالي أعدادي الأفراد العسكريين إضافة لبيانات تتعلق بمنظومة القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي".

وتحدث التصنيف عن القوة الجوية التي يمتلكها الأردن من طائرات ومقاتلات حربية، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لقوة الطائرات تتضمن كلاً من الأنظمة الثابتة وأنظمة الأجنحة الدوارة من جميع فروع الخدمة (لا يتم تضمين الطائرات بدون طيار في هذا المجموع).

ميدانيًا وعلى الأرض، أشار الموقع إلى امتلاك الأردن، الدبابات القتالية الرئيسية (MBTs) والدبابات الخفيفة ومدمرات الدبابات.

تتضمن قيمة مركبات القتال المدرعة (AFV) APCs و IFVs و MRAPs والسيارات المدرعة. أجهزة عرض الصواريخ أشكالًا ذاتية الدفع فقط.

وتحدث التقرير عما يملك الأردنية من قدرات قتالية بحرية، سواء بالسفن والمعدات الحربية، إضافة إلى عنصر الجغرافيا التي يتمتع بها الأردن، وما يشكله هذا الجانب من عامل حاسم بكل الحملات الهجومية والدفاعية.

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