الرئيسية | محليات الأمير غازي وأخلاق الهاشميين العظيمة

وطنا اليوم-عمان:ودعنا قبل يومين مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق أول مصطفى القيسي الذي انتقل لجوار خالقه ربنا سبحانه وتعالى بحضور ثلة كبيرة من الشخصيات الوطنية والسياسية وبعد أن امضى حياته خادما للأردن شعباً وقيادة حيث بدأ مشواره لجهاز الأمن العام برتبة ملازم، بعدها انتقل إلى المخابرات العامة وعمل بها ضابطا، وتدرج حتى وصل إلى رتبة فريق أول وعمل بعدها مديرا لدائرة المخابرات العامة ومستشارا لجلالة الملك ومقررا لمجلس أمن الدولة وعضوا في مجلس الاعيان.

لقد تجسدت أخلاق الهاشميين بالموقف النبيل لسمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله الذي صلى على جنازة الفقيد رحمه الله وحملها على كتفيه وقام بنفسه بالنزول الى القبر ودفنه بيديه ليظهر امام الجميع القرب الكبير الذي يربط فيما بين الهاشميين وابناء الأردن وتقديرهم الكبير لرجالات الأردن ومشاركتهم لجميع ابناء الوطن في شتى المناسبات لا سيما اولئك الذين خدموا الاردن وضحوا بالغالي والنفيس من اجل المحافظة على امن واستقرار وطننا العزيز.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر