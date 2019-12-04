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الأمير غازي وأخلاق الهاشميين العظيمة
وطنا اليوم-عمان:ودعنا قبل يومين مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق أول مصطفى القيسي الذي انتقل لجوار خالقه ربنا سبحانه وتعالى بحضور ثلة كبيرة من الشخصيات الوطنية والسياسية وبعد أن امضى حياته خادما للأردن شعباً وقيادة حيث بدأ مشواره لجهاز الأمن العام برتبة ملازم، بعدها انتقل إلى المخابرات العامة وعمل بها ضابطا، وتدرج حتى وصل إلى رتبة فريق أول وعمل بعدها مديرا لدائرة المخابرات العامة ومستشارا لجلالة الملك ومقررا لمجلس أمن الدولة وعضوا في مجلس الاعيان.
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