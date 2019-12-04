الرئيسية | محليات توضيح هام من الضمان للأردنيين حول السحب من رصيد التعطل

وطنا اليوم-عمان:تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي، اعتباراً من يوم غد الخميس صرف الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل لغايات المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم دون ارفاق أية تقارير طبية لهذه الغاية والاكتفاء بالضغط على خيار الإقرار عند طلب الخدمة بأن السحب لغايات العلاج.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، إن الأسس المعدلة على السحب من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل عن العمل التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً حددت نسبة المبلغ المسحوب لغايات المعالجة الطبية بما لا يتجاوز (60%) من ذلك الرصيد.

كما أنها أبقت على أسس السحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني بنسبة (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وأكد الصبيحي، أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وتقديم الطلب.

وبين أن هذه الخدمة متاحة فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.

وأوضح الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة ولم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة الإلكتروني (حساب شخصي) الضغط أولاً على خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به ومن ثم إدخال رمز التحقق الذي سيصله عبر رسالة نصية على هاتفه الخلوي أو على بريده الإلكتروني وذلك لإنشاء حساب خاص به في موقع المؤسسة الإلكتروني.

أما المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني الخاص به وكلمة السر التي قام بتحديدها عند التسجيل ثم اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري وتعبئة الطلب مع ارفاق الوثائق المطلوبة لغايات التعليم.

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